Celium (SN51) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 17.35 $ 17.35 $ 17.35 24-satna najniža cijena $ 18.3 $ 18.3 $ 18.3 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 17.35$ 17.35 $ 17.35 24-satna najviša cijena $ 18.3$ 18.3 $ 18.3 Najviša cijena ikada $ 37.11$ 37.11 $ 37.11 Najniža cijena $ 17.35$ 17.35 $ 17.35 Promjena cijene (1H) -0.51% Promjena cijene (1D) -1.54% Promjena cijene (7D) -12.08% Promjena cijene (7D) -12.08%

Celium (SN51) cijena u stvarnom vremenu je $18.02. Tijekom protekla 24 sata, SN51trgovalo je između najniže cijene $ 17.35 i najviše cijene $ 18.3, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN51 je $ 37.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 17.35.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN51 se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -1.54% u posljednjih 24 sata i -12.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Celium (SN51)

Tržišna kapitalizacija $ 38.33M$ 38.33M $ 38.33M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.33M$ 38.33M $ 38.33M Količina u optjecaju 2.13M 2.13M 2.13M Ukupna količina 2,130,762.176589333 2,130,762.176589333 2,130,762.176589333

Trenutačna tržišna kapitalizacija Celium je $ 38.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN51 je 2.13M, s ukupnom količinom od 2130762.176589333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.33M.