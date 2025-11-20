Cel AI Cijena danas

Trenutačna cijena Cel AI (SN127) danas je $ 5.37, s promjenom od 32.71% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN127 u USD je $ 5.37 po SN127.

Cel AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,623,958, s količinom u optjecaju od 1.42M SN127. Tijekom posljednja 24 sata, SN127 trgovao je između $ 3.33 (niska) i $ 5.47 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5.47, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.385811.

U kratkoročnim performansama, SN127 se kretao +36.23% u posljednjem satu i +54.83% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cel AI (SN127)

Tržišna kapitalizacija $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M Količina u optjecaju 1.42M 1.42M 1.42M Ukupna količina 1,416,267.356241606 1,416,267.356241606 1,416,267.356241606

