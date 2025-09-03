Cedar the Goat (CEDAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00174949$ 0.00174949 $ 0.00174949 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.61% Promjena cijene (1D) +3.62% Promjena cijene (7D) -5.26% Promjena cijene (7D) -5.26%

Cedar the Goat (CEDAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CEDARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CEDAR je $ 0.00174949, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CEDAR se promijenio za +1.61% u posljednjih sat vremena, +3.62% u posljednjih 24 sata i -5.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cedar the Goat (CEDAR)

Tržišna kapitalizacija $ 22.00K$ 22.00K $ 22.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.00K$ 22.00K $ 22.00K Količina u optjecaju 998.96M 998.96M 998.96M Ukupna količina 998,956,957.516198 998,956,957.516198 998,956,957.516198

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cedar the Goat je $ 22.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CEDAR je 998.96M, s ukupnom količinom od 998956957.516198. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.00K.