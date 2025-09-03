Više o CEDAR

Cedar the Goat Logotip

Cedar the Goat Cijena (CEDAR)

Neuvršten

1 CEDAR u USD cijena uživo:

--
----
+3.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cedar the Goat (CEDAR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:22:18 (UTC+8)

Cedar the Goat (CEDAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174949
$ 0.00174949$ 0.00174949

$ 0
$ 0$ 0

+1.61%

+3.62%

-5.26%

-5.26%

Cedar the Goat (CEDAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CEDARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CEDAR je $ 0.00174949, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CEDAR se promijenio za +1.61% u posljednjih sat vremena, +3.62% u posljednjih 24 sata i -5.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cedar the Goat (CEDAR)

$ 22.00K
$ 22.00K$ 22.00K

--
----

$ 22.00K
$ 22.00K$ 22.00K

998.96M
998.96M 998.96M

998,956,957.516198
998,956,957.516198 998,956,957.516198

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cedar the Goat je $ 22.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CEDAR je 998.96M, s ukupnom količinom od 998956957.516198. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.00K.

Cedar the Goat (CEDAR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cedar the Goat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cedar the Goat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cedar the Goat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cedar the Goat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.62%
30 dana$ 0+19.19%
60 dana$ 0+19.70%
90 dana$ 0--

Što je Cedar the Goat (CEDAR)

In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.

Resurs Cedar the Goat (CEDAR)

Cedar the Goat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cedar the Goat (CEDAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cedar the Goat (CEDAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cedar the Goat.

Provjerite Cedar the Goat predviđanje cijene sada!

CEDAR u lokalnim valutama

Cedar the Goat (CEDAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cedar the Goat (CEDAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CEDAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cedar the Goat (CEDAR)

Koliko Cedar the Goat (CEDAR) vrijedi danas?
Cijena CEDAR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CEDAR u USD?
Trenutačna cijena CEDAR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cedar the Goat?
Tržišna kapitalizacija za CEDAR je $ 22.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CEDAR?
Količina u optjecaju za CEDAR je 998.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CEDAR?
CEDAR je postigao ATH cijenu od 0.00174949 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CEDAR?
CEDAR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CEDAR?
24-satni obujam trgovanja za CEDAR je -- USD.
Hoće li CEDAR još narasti ove godine?
CEDAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CEDAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.