Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00346159 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -3.73% Promjena cijene (1D) -2.23% Promjena cijene (7D) -1.63%

CCTV (CCTV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CCTVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CCTV je $ 0.00346159, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CCTV se promijenio za -3.73% u posljednjih sat vremena, -2.23% u posljednjih 24 sata i -1.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 32.36K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.36K Količina u optjecaju 979.90M Ukupna količina 979,904,128.558304

Trenutačna tržišna kapitalizacija CCTV je $ 32.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CCTV je 979.90M, s ukupnom količinom od 979904128.558304. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.36K.