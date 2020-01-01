cCOP (CCOP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u cCOP (CCOP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

cCOP (CCOP) Informacije The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community’s commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community. Službena web stranica: https://www.mento.org/ Bijela knjiga: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Kupi CCOP odmah!

cCOP (CCOP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za cCOP (CCOP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 61.23K $ 61.23K $ 61.23K Ukupna količina: $ 244.73M $ 244.73M $ 244.73M Količina u optjecaju: $ 244.73M $ 244.73M $ 244.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 61.23K $ 61.23K $ 61.23K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00025013 $ 0.00025013 $ 0.00025013 Saznajte više o cijeni cCOP (CCOP)

cCOP (CCOP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike cCOP (CCOP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CCOP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CCOP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CCOP tokena, istražite CCOP cijenu tokena uživo!

