cCOP (CCOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00024717 $ 0.00024717 $ 0.00024717 24-satna najniža cijena $ 0.0002508 $ 0.0002508 $ 0.0002508 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00024717$ 0.00024717 $ 0.00024717 24-satna najviša cijena $ 0.0002508$ 0.0002508 $ 0.0002508 Najviša cijena ikada $ 0.00049869$ 0.00049869 $ 0.00049869 Najniža cijena $ 0.00021199$ 0.00021199 $ 0.00021199 Promjena cijene (1H) +0.19% Promjena cijene (1D) -0.39% Promjena cijene (7D) +0.20% Promjena cijene (7D) +0.20%

cCOP (CCOP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00024833. Tijekom protekla 24 sata, CCOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00024717 i najviše cijene $ 0.0002508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CCOP je $ 0.00049869, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00021199.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CCOP se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -0.39% u posljednjih 24 sata i +0.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cCOP (CCOP)

Tržišna kapitalizacija $ 79.26K$ 79.26K $ 79.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.26K$ 79.26K $ 79.26K Količina u optjecaju 319.19M 319.19M 319.19M Ukupna količina 319,189,379.5001506 319,189,379.5001506 319,189,379.5001506

Trenutačna tržišna kapitalizacija cCOP je $ 79.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CCOP je 319.19M, s ukupnom količinom od 319189379.5001506. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.26K.