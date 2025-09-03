Više o CCOP

cCOP Logotip

cCOP Cijena (CCOP)

Neuvršten

1 CCOP u USD cijena uživo:

$0.00024816
-0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena cCOP (CCOP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:58:21 (UTC+8)

cCOP (CCOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00024717
24-satna najniža cijena
$ 0.0002508
24-satna najviša cijena

$ 0.00024717
$ 0.0002508
$ 0.00049869
$ 0.00021199
+0.19%

-0.39%

+0.20%

+0.20%

cCOP (CCOP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00024833. Tijekom protekla 24 sata, CCOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00024717 i najviše cijene $ 0.0002508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CCOP je $ 0.00049869, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00021199.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CCOP se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -0.39% u posljednjih 24 sata i +0.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cCOP (CCOP)

$ 79.26K
--
$ 79.26K
319.19M
319,189,379.5001506
Trenutačna tržišna kapitalizacija cCOP je $ 79.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CCOP je 319.19M, s ukupnom količinom od 319189379.5001506. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.26K.

cCOP (CCOP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz cCOP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz cCOP u USD iznosila je $ +0.0000060913.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz cCOP u USD iznosila je $ -0.0000015670.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz cCOP u USD iznosila je $ +0.00000490826589607363.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.39%
30 dana$ +0.0000060913+2.45%
60 dana$ -0.0000015670-0.63%
90 dana$ +0.00000490826589607363+2.02%

Što je cCOP (CCOP)

The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community’s commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

cCOP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će cCOP (CCOP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših cCOP (CCOP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za cCOP.

Provjerite cCOP predviđanje cijene sada!

CCOP u lokalnim valutama

cCOP (CCOP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike cCOP (CCOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CCOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o cCOP (CCOP)

Koliko cCOP (CCOP) vrijedi danas?
Cijena CCOP uživo u USD je 0.00024833 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CCOP u USD?
Trenutačna cijena CCOP u USD je $ 0.00024833. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija cCOP?
Tržišna kapitalizacija za CCOP je $ 79.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CCOP?
Količina u optjecaju za CCOP je 319.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CCOP?
CCOP je postigao ATH cijenu od 0.00049869 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CCOP?
CCOP je vidio ATL cijenu od 0.00021199 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CCOP?
24-satni obujam trgovanja za CCOP je -- USD.
Hoće li CCOP još narasti ove godine?
CCOP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CCOP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.