cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Informacije The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Službena web stranica: https://app.morpho.org/vault Kupi GTCBBTCC odmah!

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Ukupna količina: $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 Količina u optjecaju: $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Povijesni maksimum: $ 125,230 $ 125,230 $ 125,230 Povijesni minimum: $ 74,630 $ 74,630 $ 74,630 Trenutna cijena: $ 110,585 $ 110,585 $ 110,585 Saznajte više o cijeni cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GTCBBTCC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GTCBBTCC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GTCBBTCC tokena, istražite GTCBBTCC cijenu tokena uživo!

GTCBBTCC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GTCBBTCC? Naša GTCBBTCC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GTCBBTCC predviđanje cijene tokena odmah!

