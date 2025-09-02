cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 108,679 $ 108,679 $ 108,679 24-satna najniža cijena $ 111,736 $ 111,736 $ 111,736 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 108,679$ 108,679 $ 108,679 24-satna najviša cijena $ 111,736$ 111,736 $ 111,736 Najviša cijena ikada $ 125,230$ 125,230 $ 125,230 Najniža cijena $ 74,630$ 74,630 $ 74,630 Promjena cijene (1H) +0.30% Promjena cijene (1D) +0.89% Promjena cijene (7D) +0.47% Promjena cijene (7D) +0.47%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) cijena u stvarnom vremenu je $111,635. Tijekom protekla 24 sata, GTCBBTCCtrgovalo je između najniže cijene $ 108,679 i najviše cijene $ 111,736, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GTCBBTCC je $ 125,230, dok je najniža cijena svih vremena $ 74,630.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GTCBBTCC se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Tržišna kapitalizacija $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Količina u optjecaju 28.00 28.00 28.00 Ukupna količina 28.0 28.0 28.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija cbBTC Core Morpho Vault je $ 3.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GTCBBTCC je 28.00, s ukupnom količinom od 28.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.12M.