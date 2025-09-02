Više o GTCBBTCC

GTCBBTCC Informacije o cijeni

GTCBBTCC Službena web stranica

GTCBBTCC Tokenomija

GTCBBTCC Prognoza cijena

cbBTC Core Morpho Vault Logotip

cbBTC Core Morpho Vault Cijena (GTCBBTCC)

Neuvršten

1 GTCBBTCC u USD cijena uživo:

$111,600
+0.80%1D
+0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 108,679
$ 108,679$ 108,679
24-satna najniža cijena
$ 111,736
$ 111,736$ 111,736
24-satna najviša cijena

$ 108,679
$ 108,679$ 108,679

$ 111,736
$ 111,736$ 111,736

$ 125,230
$ 125,230$ 125,230

$ 74,630
$ 74,630$ 74,630

+0.30%

+0.89%

+0.47%

+0.47%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) cijena u stvarnom vremenu je $111,635. Tijekom protekla 24 sata, GTCBBTCCtrgovalo je između najniže cijene $ 108,679 i najviše cijene $ 111,736, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GTCBBTCC je $ 125,230, dok je najniža cijena svih vremena $ 74,630.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GTCBBTCC se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

--
----

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

28.00
28.00 28.00

28.0
28.0 28.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija cbBTC Core Morpho Vault je $ 3.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GTCBBTCC je 28.00, s ukupnom količinom od 28.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.12M.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz cbBTC Core Morpho Vault u USD iznosila je $ +985.38.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz cbBTC Core Morpho Vault u USD iznosila je $ -2,924.9151445000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz cbBTC Core Morpho Vault u USD iznosila je $ +1,730.8560210000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz cbBTC Core Morpho Vault u USD iznosila je $ +4,908.634626358.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +985.38+0.89%
30 dana$ -2,924.9151445000-2.62%
60 dana$ +1,730.8560210000+1.55%
90 dana$ +4,908.634626358+4.60%

Što je cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Službena web-stranica

cbBTC Core Morpho Vault Predviđanje cijene (USD)

Koliko će cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za cbBTC Core Morpho Vault.

Provjerite cbBTC Core Morpho Vault predviđanje cijene sada!

GTCBBTCC u lokalnim valutama

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GTCBBTCC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Koliko cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) vrijedi danas?
Cijena GTCBBTCC uživo u USD je 111,635 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GTCBBTCC u USD?
Trenutačna cijena GTCBBTCC u USD je $ 111,635. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija cbBTC Core Morpho Vault?
Tržišna kapitalizacija za GTCBBTCC je $ 3.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GTCBBTCC?
Količina u optjecaju za GTCBBTCC je 28.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GTCBBTCC?
GTCBBTCC je postigao ATH cijenu od 125,230 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GTCBBTCC?
GTCBBTCC je vidio ATL cijenu od 74,630 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GTCBBTCC?
24-satni obujam trgovanja za GTCBBTCC je -- USD.
Hoće li GTCBBTCC još narasti ove godine?
GTCBBTCC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GTCBBTCC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

