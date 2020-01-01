Caviar (CAVIAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Caviar (CAVIAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Caviar (CAVIAR) Informacije Hello! I'm Caviar. The only thing Caviar knows for sure is that his mother was a sturgeon. The mystery of his father, however, remains unsolved. All he knows is that his father went out to buy groceries one day and never returned. Determined to find answers, Caviar has taken a fish DNA test. Could his long lost dad be a frog? Stay tuned for the big reveal in two weeks! Caviar's life has always been a rollercoaster, filled with ups and downs. Despite the chaos, he cruises through life with a remarkable knack for always coming out on top. He's on a quest to uncover his roots and understand his ancestry, but this journey hasn't been easy. Abandoned and alone, Caviar knows very little about his family. Službena web stranica: https://caviar.cool/

Caviar (CAVIAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Caviar (CAVIAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.28K $ 15.28K $ 15.28K Ukupna količina: $ 961.00M $ 961.00M $ 961.00M Količina u optjecaju: $ 961.00M $ 961.00M $ 961.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.28K $ 15.28K $ 15.28K Povijesni maksimum: $ 0.0006716 $ 0.0006716 $ 0.0006716 Povijesni minimum: $ 0.00000814 $ 0.00000814 $ 0.00000814 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Caviar (CAVIAR)

Caviar (CAVIAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Caviar (CAVIAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CAVIAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CAVIAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CAVIAR tokena, istražite CAVIAR cijenu tokena uživo!

