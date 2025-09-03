CaveWorld (CAVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01440413 $ 0.01440413 $ 0.01440413 24-satna najniža cijena $ 0.01449562 $ 0.01449562 $ 0.01449562 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01440413$ 0.01440413 $ 0.01440413 24-satna najviša cijena $ 0.01449562$ 0.01449562 $ 0.01449562 Najviša cijena ikada $ 10.4$ 10.4 $ 10.4 Najniža cijena $ 0.00930387$ 0.00930387 $ 0.00930387 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.62% Promjena cijene (7D) -0.88% Promjena cijene (7D) -0.88%

CaveWorld (CAVE) cijena u stvarnom vremenu je $0.01440433. Tijekom protekla 24 sata, CAVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01440413 i najviše cijene $ 0.01449562, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAVE je $ 10.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00930387.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAVE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.62% u posljednjih 24 sata i -0.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CaveWorld (CAVE)

Tržišna kapitalizacija $ 66.69K$ 66.69K $ 66.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Količina u optjecaju 4.63M 4.63M 4.63M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CaveWorld je $ 66.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAVE je 4.63M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.44M.