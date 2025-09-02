catwifhat ($CWIF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -5.66% Promjena cijene (7D) -6.94% Promjena cijene (7D) -6.94%

catwifhat ($CWIF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $CWIFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $CWIF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $CWIF se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -5.66% u posljednjih 24 sata i -6.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu catwifhat ($CWIF)

Tržišna kapitalizacija $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Količina u optjecaju 30.28T 30.28T 30.28T Ukupna količina 30,280,991,375,552.0 30,280,991,375,552.0 30,280,991,375,552.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija catwifhat je $ 2.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $CWIF je 30.28T, s ukupnom količinom od 30280991375552.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.80M.