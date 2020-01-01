CatWifCap (CWC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CatWifCap (CWC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CatWifCap (CWC) Informacije CWC (CatWifCap) is a fun and creative token powered by the Efrogs community and built on the Linea blockchain. It’s more than just a memecoin—it represents the excitement, teamwork, and imagination of a passionate group of people who love to innovate together. CWC recently made a big achievement as the third memecoin to reach Nile Exchange, a major milestone that shows its growing popularity and strong community support. This success highlights the power of the Efrogs community in driving new ideas and making them successful. The token isn’t just about fun—it also opens doors to rewards, special events, and creative projects. CWC gives its holders a chance to be part of something bigger, whether you’re into collecting, trading, or simply enjoying the playful vibe of the Efrogs. It’s designed to be easy to use and exciting for everyone. Built on the Linea blockchain, CWC takes advantage of its fast and secure technology. This makes the token easy to trade while staying reliable and scalable as more people join the ecosystem. The Efrogs community has infused the token with their lively spirit, making it stand out as both innovative and enjoyable. Getting listed on Nile Exchange is a big step for CWC, showing it’s not just another token but a growing and fun force in the memecoin world. This success proves how a strong and creative community like the Efrogs can turn ideas into reality and push the boundaries of what’s possible on community building. Službena web stranica: https://catwifcaplinea.xyz/ Kupi CWC odmah!

CatWifCap (CWC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CatWifCap (CWC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.01K $ 41.01K $ 41.01K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.01K $ 41.01K $ 41.01K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni CatWifCap (CWC)

CatWifCap (CWC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CatWifCap (CWC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CWC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CWC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CWC tokena, istražite CWC cijenu tokena uživo!

