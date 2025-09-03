Više o CWC

CWC Informacije o cijeni

CWC Službena web stranica

CWC Tokenomija

CWC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

CatWifCap Logotip

CatWifCap Cijena (CWC)

Neuvršten

1 CWC u USD cijena uživo:

--
----
-1.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CatWifCap (CWC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:22:00 (UTC+8)

CatWifCap (CWC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-1.26%

-5.21%

-5.21%

CatWifCap (CWC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CWCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CWC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CWC se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -1.26% u posljednjih 24 sata i -5.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CatWifCap (CWC)

$ 40.69K
$ 40.69K$ 40.69K

--
----

$ 40.69K
$ 40.69K$ 40.69K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CatWifCap je $ 40.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CWC je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.69K.

CatWifCap (CWC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CatWifCap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CatWifCap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CatWifCap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CatWifCap u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.26%
30 dana$ 0+38.05%
60 dana$ 0+91.03%
90 dana$ 0--

Što je CatWifCap (CWC)

CWC (CatWifCap) is a fun and creative token powered by the Efrogs community and built on the Linea blockchain. It’s more than just a memecoin—it represents the excitement, teamwork, and imagination of a passionate group of people who love to innovate together. CWC recently made a big achievement as the third memecoin to reach Nile Exchange, a major milestone that shows its growing popularity and strong community support. This success highlights the power of the Efrogs community in driving new ideas and making them successful. The token isn’t just about fun—it also opens doors to rewards, special events, and creative projects. CWC gives its holders a chance to be part of something bigger, whether you’re into collecting, trading, or simply enjoying the playful vibe of the Efrogs. It’s designed to be easy to use and exciting for everyone. Built on the Linea blockchain, CWC takes advantage of its fast and secure technology. This makes the token easy to trade while staying reliable and scalable as more people join the ecosystem. The Efrogs community has infused the token with their lively spirit, making it stand out as both innovative and enjoyable. Getting listed on Nile Exchange is a big step for CWC, showing it’s not just another token but a growing and fun force in the memecoin world. This success proves how a strong and creative community like the Efrogs can turn ideas into reality and push the boundaries of what’s possible on community building.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CatWifCap (CWC)

Službena web-stranica

CatWifCap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CatWifCap (CWC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CatWifCap (CWC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CatWifCap.

Provjerite CatWifCap predviđanje cijene sada!

CWC u lokalnim valutama

CatWifCap (CWC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CatWifCap (CWC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CWC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CatWifCap (CWC)

Koliko CatWifCap (CWC) vrijedi danas?
Cijena CWC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CWC u USD?
Trenutačna cijena CWC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CatWifCap?
Tržišna kapitalizacija za CWC je $ 40.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CWC?
Količina u optjecaju za CWC je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CWC?
CWC je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CWC?
CWC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CWC?
24-satni obujam trgovanja za CWC je -- USD.
Hoće li CWC još narasti ove godine?
CWC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CWC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:22:00 (UTC+8)

CatWifCap (CWC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.