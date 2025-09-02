catwifbag (BAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.129741$ 0.129741 $ 0.129741 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.43% Promjena cijene (1D) +5.26% Promjena cijene (7D) +12.90% Promjena cijene (7D) +12.90%

catwifbag (BAG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAG je $ 0.129741, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAG se promijenio za -1.43% u posljednjih sat vremena, +5.26% u posljednjih 24 sata i +12.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu catwifbag (BAG)

Tržišna kapitalizacija $ 393.11K$ 393.11K $ 393.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 393.11K$ 393.11K $ 393.11K Količina u optjecaju 998.33M 998.33M 998.33M Ukupna količina 998,328,076.3646318 998,328,076.3646318 998,328,076.3646318

Trenutačna tržišna kapitalizacija catwifbag je $ 393.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAG je 998.33M, s ukupnom količinom od 998328076.3646318. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 393.11K.