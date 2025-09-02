Catvax (CATVAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00334974 24-satna najviša cijena $ 0.00355176 Najviša cijena ikada $ 0.097725 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.00% Promjena cijene (1D) +1.27% Promjena cijene (7D) -0.00%

Catvax (CATVAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00347933. Tijekom protekla 24 sata, CATVAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00334974 i najviše cijene $ 0.00355176, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATVAX je $ 0.097725, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATVAX se promijenio za -1.00% u posljednjih sat vremena, +1.27% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Catvax (CATVAX)

Tržišna kapitalizacija $ 293.03K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 293.03K Količina u optjecaju 83.94M Ukupna količina 83,936,072.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Catvax je $ 293.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATVAX je 83.94M, s ukupnom količinom od 83936072.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 293.03K.