Catvax Logotip

Catvax Cijena (CATVAX)

Neuvršten

1 CATVAX u USD cijena uživo:

$0.00347933
+1.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Catvax (CATVAX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:42:54 (UTC+8)

Catvax (CATVAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00334974
24-satna najniža cijena
$ 0.00355176
24-satna najviša cijena

$ 0.00334974
$ 0.00355176
$ 0.097725
$ 0
-1.00%

+1.27%

-0.00%

-0.00%

Catvax (CATVAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00347933. Tijekom protekla 24 sata, CATVAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00334974 i najviše cijene $ 0.00355176, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATVAX je $ 0.097725, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATVAX se promijenio za -1.00% u posljednjih sat vremena, +1.27% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Catvax (CATVAX)

$ 293.03K
--
$ 293.03K
83.94M
83,936,072.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Catvax je $ 293.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATVAX je 83.94M, s ukupnom količinom od 83936072.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 293.03K.

Catvax (CATVAX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Catvax u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Catvax u USD iznosila je $ +0.0002275078.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Catvax u USD iznosila je $ +0.0072928632.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Catvax u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.27%
30 dana$ +0.0002275078+6.54%
60 dana$ +0.0072928632+209.61%
90 dana$ 0--

Što je Catvax (CATVAX)

Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world.

Catvax Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Catvax (CATVAX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Catvax (CATVAX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Catvax.

Provjerite Catvax predviđanje cijene sada!

CATVAX u lokalnim valutama

Catvax (CATVAX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Catvax (CATVAX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CATVAX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Catvax (CATVAX)

Koliko Catvax (CATVAX) vrijedi danas?
Cijena CATVAX uživo u USD je 0.00347933 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CATVAX u USD?
Trenutačna cijena CATVAX u USD je $ 0.00347933. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Catvax?
Tržišna kapitalizacija za CATVAX je $ 293.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CATVAX?
Količina u optjecaju za CATVAX je 83.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CATVAX?
CATVAX je postigao ATH cijenu od 0.097725 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CATVAX?
CATVAX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CATVAX?
24-satni obujam trgovanja za CATVAX je -- USD.
Hoće li CATVAX još narasti ove godine?
CATVAX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CATVAX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.