CatSolHat (SOLCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00165915 24-satna najviša cijena $ 0.00173711 Najviša cijena ikada $ 0.099826 Najniža cijena $ 0.00147732 Promjena cijene (1H) +1.76% Promjena cijene (1D) +1.83% Promjena cijene (7D) +3.03%

CatSolHat (SOLCAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00173029. Tijekom protekla 24 sata, SOLCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00165915 i najviše cijene $ 0.00173711, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLCAT je $ 0.099826, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00147732.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLCAT se promijenio za +1.76% u posljednjih sat vremena, +1.83% u posljednjih 24 sata i +3.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CatSolHat (SOLCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 121.03K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 121.03K Količina u optjecaju 69.95M Ukupna količina 69,948,866.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CatSolHat je $ 121.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLCAT je 69.95M, s ukupnom količinom od 69948866.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.03K.