Cats N Cars (CNC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Cats N Cars (CNC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Cats N Cars (CNC) Informacije

At Cats N Cars, we offer opportunities to win luxury supercars which are given away at specific market cap milestones to encourage stable price appreciation. Our mission-driven token, inspired by the spirit of Cars N Coffee events and our love for feline friends, aims to reshape the crypto culture with a blend of purpose and fun. By rewarding our community through exciting supercar giveaways and fostering engagement, we strive to create an enjoyable and impactful experience for all our holders. The team prides itself on transparency and provides regular updates to the CNC community via social channels.

https://www.catsncars.com

Cats N Cars (CNC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cats N Cars (CNC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 37.27K
$ 37.27K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 721.05M
$ 721.05M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 51.68K
$ 51.68K
Povijesni maksimum:
$ 0.00733589
$ 0.00733589
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

Cats N Cars (CNC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Cats N Cars (CNC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CNC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CNC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CNC tokena, istražite CNC cijenu tokena uživo!

CNC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CNC? Naša CNC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

