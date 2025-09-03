Cats N Cars (CNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00733589$ 0.00733589 $ 0.00733589 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.57% Promjena cijene (7D) -0.57%

Cats N Cars (CNC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNC je $ 0.00733589, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cats N Cars (CNC)

Tržišna kapitalizacija $ 34.07K$ 34.07K $ 34.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.25K$ 47.25K $ 47.25K Količina u optjecaju 721.05M 721.05M 721.05M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cats N Cars je $ 34.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNC je 721.05M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.25K.