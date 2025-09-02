catownkimono (COK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.22% Promjena cijene (1D) +1.27% Promjena cijene (7D) -11.71% Promjena cijene (7D) -11.71%

catownkimono (COK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COK se promijenio za +1.22% u posljednjih sat vremena, +1.27% u posljednjih 24 sata i -11.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu catownkimono (COK)

Tržišna kapitalizacija $ 230.63K$ 230.63K $ 230.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 230.63K$ 230.63K $ 230.63K Količina u optjecaju 998.44B 998.44B 998.44B Ukupna količina 998,435,490,620.02 998,435,490,620.02 998,435,490,620.02

Trenutačna tržišna kapitalizacija catownkimono je $ 230.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COK je 998.44B, s ukupnom količinom od 998435490620.02. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 230.63K.