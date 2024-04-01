Catino (CATINO) Tokenomika
Catino (CATINO) Informacije
Catino ($CATINO) is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by one of the most iconic cat memes in recent memory, also named Catino. Launched on April 1, 2024, $CATINO pays homage to the most legendary cat known, cherished by millions worldwide for its amusing appearance.
$CATINO has no tax on transactions, its liquidity is burnt (permanently locked), and mint authority was revoked at launch, ensuring it is a completely decentralised memecoin.
The sole aim of Catino's launch was to make cats great again in a memecoin world long dominated by dogs, with the ultimate goal of becoming the number one cat memecoin globally.
Catino (CATINO) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Catino (CATINO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Catino (CATINO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Catino (CATINO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj CATINO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja CATINO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.