Catino (CATINO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Catino (CATINO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Catino (CATINO) Informacije Catino ($CATINO) is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by one of the most iconic cat memes in recent memory, also named Catino. Launched on April 1, 2024, $CATINO pays homage to the most legendary cat known, cherished by millions worldwide for its amusing appearance. $CATINO has no tax on transactions, its liquidity is burnt (permanently locked), and mint authority was revoked at launch, ensuring it is a completely decentralised memecoin. The sole aim of Catino's launch was to make cats great again in a memecoin world long dominated by dogs, with the ultimate goal of becoming the number one cat memecoin globally. Službena web stranica: https://catino.vip Kupi CATINO odmah!

Catino (CATINO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Catino (CATINO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.92K $ 17.92K $ 17.92K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.92K $ 17.92K $ 17.92K Povijesni maksimum: $ 0.00344867 $ 0.00344867 $ 0.00344867 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Catino (CATINO)

Catino (CATINO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Catino (CATINO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CATINO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CATINO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CATINO tokena, istražite CATINO cijenu tokena uživo!

CATINO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CATINO? Naša CATINO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CATINO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!