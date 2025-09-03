Više o CATINO

Catino Logotip

Catino Cijena (CATINO)

Neuvršten

1 CATINO u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Catino (CATINO)
Catino (CATINO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00344867
$ 0.00344867$ 0.00344867

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.16%

-7.16%

Catino (CATINO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CATINOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATINO je $ 0.00344867, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATINO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Catino (CATINO)

$ 17.31K
$ 17.31K$ 17.31K

--
----

$ 17.31K
$ 17.31K$ 17.31K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Catino je $ 17.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATINO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.31K.

Catino (CATINO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Catino u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Catino u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Catino u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Catino u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+16.09%
60 dana$ 0+24.09%
90 dana$ 0--

Što je Catino (CATINO)

Catino ($CATINO) is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by one of the most iconic cat memes in recent memory, also named Catino. Launched on April 1, 2024, $CATINO pays homage to the most legendary cat known, cherished by millions worldwide for its amusing appearance. $CATINO has no tax on transactions, its liquidity is burnt (permanently locked), and mint authority was revoked at launch, ensuring it is a completely decentralised memecoin. The sole aim of Catino's launch was to make cats great again in a memecoin world long dominated by dogs, with the ultimate goal of becoming the number one cat memecoin globally.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Catino (CATINO)

Službena web-stranica

Catino Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Catino (CATINO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Catino (CATINO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Catino.

Provjerite Catino predviđanje cijene sada!

CATINO u lokalnim valutama

Catino (CATINO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Catino (CATINO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CATINO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Catino (CATINO)

Koliko Catino (CATINO) vrijedi danas?
Cijena CATINO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CATINO u USD?
Trenutačna cijena CATINO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Catino?
Tržišna kapitalizacija za CATINO je $ 17.31K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CATINO?
Količina u optjecaju za CATINO je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CATINO?
CATINO je postigao ATH cijenu od 0.00344867 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CATINO?
CATINO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CATINO?
24-satni obujam trgovanja za CATINO je -- USD.
Hoće li CATINO još narasti ove godine?
CATINO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CATINO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
