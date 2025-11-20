CatInBox Cijena danas

Trenutačna cijena CatInBox (CATINBOX) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CATINBOX u USD je -- po CATINBOX.

CatInBox trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,913.57, s količinom u optjecaju od 999.24M CATINBOX. Tijekom posljednja 24 sata, CATINBOX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CATINBOX se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CatInBox (CATINBOX)

Tržišna kapitalizacija $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K Količina u optjecaju 999.24M 999.24M 999.24M Ukupna količina 999,238,849.768242 999,238,849.768242 999,238,849.768242

Trenutačna tržišna kapitalizacija CatInBox je $ 4.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATINBOX je 999.24M, s ukupnom količinom od 999238849.768242. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.91K.