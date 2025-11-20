Catheon Gaming Cijena danas

Trenutačna cijena Catheon Gaming (CATHEON) danas je $ 0.00004246, s promjenom od 0.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CATHEON u USD je $ 0.00004246 po CATHEON.

Catheon Gaming trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 66,984, s količinom u optjecaju od 1.60B CATHEON. Tijekom posljednja 24 sata, CATHEON trgovao je između $ 0.00003985 (niska) i $ 0.00004247 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0200027, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000112.

U kratkoročnim performansama, CATHEON se kretao +1.44% u posljednjem satu i -0.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Catheon Gaming (CATHEON)

Tržišna kapitalizacija $ 66.98K$ 66.98K $ 66.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 418.58K$ 418.58K $ 418.58K Količina u optjecaju 1.60B 1.60B 1.60B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Catheon Gaming je $ 66.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATHEON je 1.60B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 418.58K.