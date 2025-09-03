Cathena Gold (CGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.83% Promjena cijene (1D) +0.47% Promjena cijene (7D) -16.06% Promjena cijene (7D) -16.06%

Cathena Gold (CGO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGO se promijenio za +0.83% u posljednjih sat vremena, +0.47% u posljednjih 24 sata i -16.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cathena Gold (CGO)

Tržišna kapitalizacija $ 31.83K$ 31.83K $ 31.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 283.23K$ 283.23K $ 283.23K Količina u optjecaju 12.33B 12.33B 12.33B Ukupna količina 109,728,985,683.0 109,728,985,683.0 109,728,985,683.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cathena Gold je $ 31.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGO je 12.33B, s ukupnom količinom od 109728985683.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 283.23K.