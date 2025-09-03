Više o CGO

CGO Informacije o cijeni

CGO Bijela knjiga

CGO Službena web stranica

CGO Tokenomija

CGO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Cathena Gold Logotip

Cathena Gold Cijena (CGO)

Neuvršten

1 CGO u USD cijena uživo:

--
----
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Cathena Gold (CGO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:58:07 (UTC+8)

Cathena Gold (CGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.83%

+0.47%

-16.06%

-16.06%

Cathena Gold (CGO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGO se promijenio za +0.83% u posljednjih sat vremena, +0.47% u posljednjih 24 sata i -16.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cathena Gold (CGO)

$ 31.83K
$ 31.83K$ 31.83K

--
----

$ 283.23K
$ 283.23K$ 283.23K

12.33B
12.33B 12.33B

109,728,985,683.0
109,728,985,683.0 109,728,985,683.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cathena Gold je $ 31.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGO je 12.33B, s ukupnom količinom od 109728985683.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 283.23K.

Cathena Gold (CGO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cathena Gold u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cathena Gold u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cathena Gold u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cathena Gold u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.47%
30 dana$ 0-29.43%
60 dana$ 0-31.61%
90 dana$ 0--

Što je Cathena Gold (CGO)

Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Cathena Gold Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cathena Gold (CGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cathena Gold (CGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cathena Gold.

Provjerite Cathena Gold predviđanje cijene sada!

CGO u lokalnim valutama

Cathena Gold (CGO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cathena Gold (CGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cathena Gold (CGO)

Koliko Cathena Gold (CGO) vrijedi danas?
Cijena CGO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CGO u USD?
Trenutačna cijena CGO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cathena Gold?
Tržišna kapitalizacija za CGO je $ 31.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CGO?
Količina u optjecaju za CGO je 12.33B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CGO?
CGO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CGO?
CGO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CGO?
24-satni obujam trgovanja za CGO je -- USD.
Hoće li CGO još narasti ove godine?
CGO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CGO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:58:07 (UTC+8)

Cathena Gold (CGO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.