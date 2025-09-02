CatGPT (CATGPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00722966 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) +3.05% Promjena cijene (7D) +8.31%

CatGPT (CATGPT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CATGPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATGPT je $ 0.00722966, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATGPT se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +3.05% u posljednjih 24 sata i +8.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CatGPT (CATGPT)

Tržišna kapitalizacija $ 723.03K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 723.03K Količina u optjecaju 4.83B Ukupna količina 4,830,525,014.768711

Trenutačna tržišna kapitalizacija CatGPT je $ 723.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATGPT je 4.83B, s ukupnom količinom od 4830525014.768711. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 723.03K.