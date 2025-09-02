CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.00239922
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +0.59%
Promjena cijene (1D) -1.62%
Promjena cijene (7D) +3.05%

CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CATFROGDOGSHARKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATFROGDOGSHARK je $ 0.00239922, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATFROGDOGSHARK se promijenio za +0.59% u posljednjih sat vremena, -1.62% u posljednjih 24 sata i +3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK)

Tržišna kapitalizacija $ 85.57K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 85.57K
Količina u optjecaju 961.98M
Ukupna količina 961,979,400.561842

Trenutačna tržišna kapitalizacija CatFrogDogShark je $ 85.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATFROGDOGSHARK je 961.98M, s ukupnom količinom od 961979400.561842. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 85.57K.