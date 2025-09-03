Više o CATX

CATX Informacije o cijeni

CATX Službena web stranica

CATX Tokenomija

CATX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Catex Logotip

Catex Cijena (CATX)

Neuvršten

1 CATX u USD cijena uživo:

$0.00664358
$0.00664358$0.00664358
+2.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Catex (CATX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:21:12 (UTC+8)

Catex (CATX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00631164
$ 0.00631164$ 0.00631164
24-satna najniža cijena
$ 0.0067083
$ 0.0067083$ 0.0067083
24-satna najviša cijena

$ 0.00631164
$ 0.00631164$ 0.00631164

$ 0.0067083
$ 0.0067083$ 0.0067083

$ 0.03473115
$ 0.03473115$ 0.03473115

$ 0.00631164
$ 0.00631164$ 0.00631164

+2.51%

+2.89%

-4.07%

-4.07%

Catex (CATX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00664358. Tijekom protekla 24 sata, CATXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00631164 i najviše cijene $ 0.0067083, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATX je $ 0.03473115, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00631164.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATX se promijenio za +2.51% u posljednjih sat vremena, +2.89% u posljednjih 24 sata i -4.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Catex (CATX)

$ 92.69K
$ 92.69K$ 92.69K

--
----

$ 873.74K
$ 873.74K$ 873.74K

14.21M
14.21M 14.21M

133,967,326.0465049
133,967,326.0465049 133,967,326.0465049

Trenutačna tržišna kapitalizacija Catex je $ 92.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATX je 14.21M, s ukupnom količinom od 133967326.0465049. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 873.74K.

Catex (CATX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Catex u USD iznosila je $ +0.00018635.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Catex u USD iznosila je $ -0.0052014487.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Catex u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Catex u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00018635+2.89%
30 dana$ -0.0052014487-78.29%
60 dana$ 0--
90 dana$ 0--

Što je Catex (CATX)

Catex is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Unichain blockchain. It functions as a "MetaDEX," meaning it's a layer built on top of another DEX, in this case, Uniswap v4. The project aims to improve the decentralized finance (DeFi) space by offering a secure, automated, and capital-efficient marketplace for liquidity. At its core, Catex is designed to simplify and enhance the experience of providing liquidity to Uniswap. It achieves this through automated liquidity management (ALM), a ve(3,3) governance model, and strategic incentives. The overall vision is to create a modular and transparent DeFi ecosystem where anyone can easily deploy, vote on, or earn from various liquidity strategies.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Catex (CATX)

Službena web-stranica

Catex Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Catex (CATX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Catex (CATX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Catex.

Provjerite Catex predviđanje cijene sada!

CATX u lokalnim valutama

Catex (CATX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Catex (CATX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CATX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Catex (CATX)

Koliko Catex (CATX) vrijedi danas?
Cijena CATX uživo u USD je 0.00664358 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CATX u USD?
Trenutačna cijena CATX u USD je $ 0.00664358. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Catex?
Tržišna kapitalizacija za CATX je $ 92.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CATX?
Količina u optjecaju za CATX je 14.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CATX?
CATX je postigao ATH cijenu od 0.03473115 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CATX?
CATX je vidio ATL cijenu od 0.00631164 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CATX?
24-satni obujam trgovanja za CATX je -- USD.
Hoće li CATX još narasti ove godine?
CATX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CATX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:21:12 (UTC+8)

Catex (CATX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.