Catex (CATX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00631164 24-satna najviša cijena $ 0.0067083 Najviša cijena ikada $ 0.03473115 Najniža cijena $ 0.00631164 Promjena cijene (1H) +2.51% Promjena cijene (1D) +2.89% Promjena cijene (7D) -4.07%

Catex (CATX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00664358. Tijekom protekla 24 sata, CATXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00631164 i najviše cijene $ 0.0067083, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATX je $ 0.03473115, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00631164.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATX se promijenio za +2.51% u posljednjih sat vremena, +2.89% u posljednjih 24 sata i -4.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Catex (CATX)

Tržišna kapitalizacija $ 92.69K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 873.74K Količina u optjecaju 14.21M Ukupna količina 133,967,326.0465049

Trenutačna tržišna kapitalizacija Catex je $ 92.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATX je 14.21M, s ukupnom količinom od 133967326.0465049. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 873.74K.