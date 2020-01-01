Catbal (CATBAL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Catbal (CATBAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Catbal (CATBAL) Informacije Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more. Službena web stranica: https://www.catbal.io/

Catbal (CATBAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Catbal (CATBAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Ukupna količina: $ 999.31K $ 999.31K $ 999.31K Količina u optjecaju: $ 999.31K $ 999.31K $ 999.31K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Povijesni maksimum: $ 116.34 $ 116.34 $ 116.34 Povijesni minimum: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 Trenutna cijena: $ 3.13 $ 3.13 $ 3.13 Saznajte više o cijeni Catbal (CATBAL)

Catbal (CATBAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Catbal (CATBAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CATBAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CATBAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CATBAL tokena, istražite CATBAL cijenu tokena uživo!

CATBAL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CATBAL? Naša CATBAL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

