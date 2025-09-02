Catbal (CATBAL) Informacije o cijeni (USD)

Catbal (CATBAL) cijena u stvarnom vremenu je $3.22. Tijekom protekla 24 sata, CATBALtrgovalo je između najniže cijene $ 3.14 i najviše cijene $ 3.89, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATBAL je $ 116.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.6.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATBAL se promijenio za +0.49% u posljednjih sat vremena, -17.28% u posljednjih 24 sata i -27.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Catbal (CATBAL)

Tržišna kapitalizacija $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Količina u optjecaju 999.31K 999.31K 999.31K Ukupna količina 999,308.84 999,308.84 999,308.84

