Catana (CATANA) Informacije Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana. Službena web stranica: https://solanacatana.com Kupi CATANA odmah!

Catana (CATANA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Catana (CATANA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 535.21K $ 535.21K $ 535.21K Ukupna količina: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Količina u optjecaju: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 535.21K $ 535.21K $ 535.21K Povijesni maksimum: $ 0.078581 $ 0.078581 $ 0.078581 Povijesni minimum: $ 0.00028263 $ 0.00028263 $ 0.00028263 Trenutna cijena: $ 0.00053606 $ 0.00053606 $ 0.00053606 Saznajte više o cijeni Catana (CATANA)

Catana (CATANA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Catana (CATANA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CATANA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CATANA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CATANA tokena, istražite CATANA cijenu tokena uživo!

