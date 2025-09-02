Catana (CATANA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00049238 24-satna najviša cijena $ 0.00053083 Najviša cijena ikada $ 0.078581 Najniža cijena $ 0.00028263 Promjena cijene (1H) -0.48% Promjena cijene (1D) +2.96% Promjena cijene (7D) -13.29%

Catana (CATANA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00052723. Tijekom protekla 24 sata, CATANAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00049238 i najviše cijene $ 0.00053083, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATANA je $ 0.078581, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00028263.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATANA se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, +2.96% u posljednjih 24 sata i -13.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Catana (CATANA)

Tržišna kapitalizacija $ 527.29K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 527.29K Količina u optjecaju 999.96M Ukupna količina 999,956,643.143987

Trenutačna tržišna kapitalizacija Catana je $ 527.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATANA je 999.96M, s ukupnom količinom od 999956643.143987. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 527.29K.