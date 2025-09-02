Više o CATANA

Catana Logotip

Catana Cijena (CATANA)

Neuvršten

1 CATANA u USD cijena uživo:

$0.00052722
$0.00052722$0.00052722
+2.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Catana (CATANA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:26:14 (UTC+8)

Catana (CATANA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00049238
$ 0.00049238$ 0.00049238
24-satna najniža cijena
$ 0.00053083
$ 0.00053083$ 0.00053083
24-satna najviša cijena

$ 0.00049238
$ 0.00049238$ 0.00049238

$ 0.00053083
$ 0.00053083$ 0.00053083

$ 0.078581
$ 0.078581$ 0.078581

$ 0.00028263
$ 0.00028263$ 0.00028263

-0.48%

+2.96%

-13.29%

-13.29%

Catana (CATANA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00052723. Tijekom protekla 24 sata, CATANAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00049238 i najviše cijene $ 0.00053083, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATANA je $ 0.078581, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00028263.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATANA se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, +2.96% u posljednjih 24 sata i -13.29% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Catana (CATANA)

$ 527.29K
$ 527.29K$ 527.29K

--
----

$ 527.29K
$ 527.29K$ 527.29K

999.96M
999.96M 999.96M

999,956,643.143987
999,956,643.143987 999,956,643.143987

Trenutačna tržišna kapitalizacija Catana je $ 527.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATANA je 999.96M, s ukupnom količinom od 999956643.143987. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 527.29K.

Catana (CATANA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Catana u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Catana u USD iznosila je $ -0.0001312036.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Catana u USD iznosila je $ -0.0002489265.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Catana u USD iznosila je $ -0.0000638072894787087.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.96%
30 dana$ -0.0001312036-24.88%
60 dana$ -0.0002489265-47.21%
90 dana$ -0.0000638072894787087-10.79%

Što je Catana (CATANA)

Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana.

Resurs Catana (CATANA)

Službena web-stranica

Catana Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Catana (CATANA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Catana (CATANA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Catana.

Provjerite Catana predviđanje cijene sada!

CATANA u lokalnim valutama

Catana (CATANA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Catana (CATANA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CATANA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Catana (CATANA)

Koliko Catana (CATANA) vrijedi danas?
Cijena CATANA uživo u USD je 0.00052723 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CATANA u USD?
Trenutačna cijena CATANA u USD je $ 0.00052723. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Catana?
Tržišna kapitalizacija za CATANA je $ 527.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CATANA?
Količina u optjecaju za CATANA je 999.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CATANA?
CATANA je postigao ATH cijenu od 0.078581 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CATANA?
CATANA je vidio ATL cijenu od 0.00028263 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CATANA?
24-satni obujam trgovanja za CATANA je -- USD.
Hoće li CATANA još narasti ove godine?
CATANA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CATANA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:26:14 (UTC+8)

