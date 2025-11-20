Catalyse AI Cijena danas

Trenutačna cijena Catalyse AI (CAI) danas je $ 0.0033687, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAI u USD je $ 0.0033687 po CAI.

Catalyse AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 336,870, s količinom u optjecaju od 100.00M CAI. Tijekom posljednja 24 sata, CAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.12569, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00180061.

U kratkoročnim performansama, CAI se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Catalyse AI (CAI)

Tržišna kapitalizacija $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Catalyse AI je $ 336.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 336.87K.