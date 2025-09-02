Cat Wif Hat (CWH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00815904$ 0.00815904 $ 0.00815904 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.01% Promjena cijene (1D) -2.29% Promjena cijene (7D) +0.47% Promjena cijene (7D) +0.47%

Cat Wif Hat (CWH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CWHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CWH je $ 0.00815904, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CWH se promijenio za -1.01% u posljednjih sat vremena, -2.29% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cat Wif Hat (CWH)

Tržišna kapitalizacija $ 91.01K$ 91.01K $ 91.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 91.01K$ 91.01K $ 91.01K Količina u optjecaju 999.33M 999.33M 999.33M Ukupna količina 999,330,443.113103 999,330,443.113103 999,330,443.113103

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cat Wif Hat je $ 91.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CWH je 999.33M, s ukupnom količinom od 999330443.113103. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.01K.