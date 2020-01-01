Cat Wif Hands (CATWIF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cat Wif Hands (CATWIF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cat Wif Hands (CATWIF) Informacije The cat has hands and is a meme token on the Avalanche Network Službena web stranica: https://catwifhands.com Bijela knjiga: https://catwifhands.com/meowpaper Kupi CATWIF odmah!

Cat Wif Hands (CATWIF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cat Wif Hands (CATWIF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 33.65K $ 33.65K $ 33.65K Ukupna količina: $ 131.72B $ 131.72B $ 131.72B Količina u optjecaju: $ 131.72B $ 131.72B $ 131.72B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.65K $ 33.65K $ 33.65K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Cat Wif Hands (CATWIF)

Cat Wif Hands (CATWIF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cat Wif Hands (CATWIF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CATWIF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CATWIF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CATWIF tokena, istražite CATWIF cijenu tokena uživo!

