Cat Wif Hands (CATWIF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.54% Promjena cijene (7D) -1.52% Promjena cijene (7D) -1.52%

Cat Wif Hands (CATWIF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CATWIFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATWIF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATWIF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.54% u posljednjih 24 sata i -1.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cat Wif Hands (CATWIF)

Tržišna kapitalizacija $ 34.29K$ 34.29K $ 34.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.29K$ 34.29K $ 34.29K Količina u optjecaju 131.72B 131.72B 131.72B Ukupna količina 131,716,886,149.34993 131,716,886,149.34993 131,716,886,149.34993

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cat Wif Hands je $ 34.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATWIF je 131.72B, s ukupnom količinom od 131716886149.34993. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.29K.