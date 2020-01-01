Cat Poop Joystick (N64) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cat Poop Joystick (N64), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cat Poop Joystick (N64) Informacije Cat Poop Joystick ($N64) is the ultimate degen twist on fine art! Dive into a chaotic world where creativity meets absurdity. This memecoin redefines art with a playful, irreverent touch. Perfect for those who thrive on the unexpected and appreciate the unconventional. Join the $N64 revolution, laugh, trade, and enjoy the ride. Embrace the madness and let your inner degen shine! Let's celebrate deep internet culture, and enjoy having fun in this community. Službena web stranica: https://catpoopjoystick.xyz/ Kupi N64 odmah!

Cat Poop Joystick (N64) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cat Poop Joystick (N64), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.79K Ukupna količina: $ 999.93M Količina u optjecaju: $ 999.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.79K Povijesni maksimum: $ 0.0019511 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Cat Poop Joystick (N64) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cat Poop Joystick (N64) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj N64 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja N64 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku N64 tokena, istražite N64 cijenu tokena uživo!

N64 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide N64? Naša N64 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte N64 predviđanje cijene tokena odmah!

