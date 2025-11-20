CAT LADY Cijena danas

Trenutačna cijena CAT LADY (KTTY) danas je $ 0.00008917, s promjenom od 7.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KTTY u USD je $ 0.00008917 po KTTY.

CAT LADY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 81,778, s količinom u optjecaju od 917.13M KTTY. Tijekom posljednja 24 sata, KTTY trgovao je između $ 0.00008338 (niska) i $ 0.00009592 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00051119, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00006935.

U kratkoročnim performansama, KTTY se kretao +0.09% u posljednjem satu i -10.78% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CAT LADY (KTTY)

Tržišna kapitalizacija $ 81.78K$ 81.78K $ 81.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 81.78K$ 81.78K $ 81.78K Količina u optjecaju 917.13M 917.13M 917.13M Ukupna količina 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911

