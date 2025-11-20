cat in stool Cijena danas

Trenutačna cijena cat in stool (COOL) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COOL u USD je -- po COOL.

cat in stool trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,622.13, s količinom u optjecaju od 997.66M COOL. Tijekom posljednja 24 sata, COOL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, COOL se kretao -- u posljednjem satu i -9.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu cat in stool (COOL)

Tržišna kapitalizacija $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Količina u optjecaju 997.66M 997.66M 997.66M Ukupna količina 997,656,053.811703 997,656,053.811703 997,656,053.811703

Trenutačna tržišna kapitalizacija cat in stool je $ 5.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COOL je 997.66M, s ukupnom količinom od 997656053.811703. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.62K.