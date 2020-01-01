cat girl (CATGF) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u cat girl (CATGF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
cat girl (CATGF) Informacije

The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making.

Službena web stranica:
https://airtable.com/appG2Ues3wOfFHKtS/shrGW16rRJlC5mxcb/tblSXNKGJBDDwJnRO/viw6xmO4QwrTRBd2L/recnXoDn9bfyHlDBd

cat girl (CATGF) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za cat girl (CATGF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 88.33K
Ukupna količina:
$ 999.74M
Količina u optjecaju:
$ 999.74M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 88.33K
Povijesni maksimum:
$ 0.02035891
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
cat girl (CATGF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike cat girl (CATGF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CATGF tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CATGF tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CATGF tokena, istražite CATGF cijenu tokena uživo!

CATGF Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CATGF? Naša CATGF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

