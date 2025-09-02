cat girl (CATGF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02035891$ 0.02035891 $ 0.02035891 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.28% Promjena cijene (7D) +6.82% Promjena cijene (7D) +6.82%

cat girl (CATGF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CATGFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATGF je $ 0.02035891, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATGF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.28% u posljednjih 24 sata i +6.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cat girl (CATGF)

Tržišna kapitalizacija $ 89.98K$ 89.98K $ 89.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 89.98K$ 89.98K $ 89.98K Količina u optjecaju 999.74M 999.74M 999.74M Ukupna količina 999,736,803.994631 999,736,803.994631 999,736,803.994631

Trenutačna tržišna kapitalizacija cat girl je $ 89.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATGF je 999.74M, s ukupnom količinom od 999736803.994631. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.98K.