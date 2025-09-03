Cat getting fade (CGF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0034452$ 0.0034452 $ 0.0034452 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +1.04% Promjena cijene (7D) +8.60% Promjena cijene (7D) +8.60%

Cat getting fade (CGF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CGFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGF je $ 0.0034452, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGF se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.04% u posljednjih 24 sata i +8.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cat getting fade (CGF)

Tržišna kapitalizacija $ 9.53K$ 9.53K $ 9.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.53K$ 9.53K $ 9.53K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,994,868.0 999,994,868.0 999,994,868.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cat getting fade je $ 9.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGF je 999.99M, s ukupnom količinom od 999994868.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.53K.