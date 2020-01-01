Cat Duck (CUCK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Cat Duck (CUCK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Cat Duck (CUCK) Informacije

Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year.

Službena web stranica:
https://catduck.lol

Cat Duck (CUCK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cat Duck (CUCK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 12.01K
$ 12.01K
Ukupna količina:
$ 999.29M
$ 999.29M
Količina u optjecaju:
$ 999.29M
$ 999.29M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 12.01K
$ 12.01K
Povijesni maksimum:
$ 0.00253203
$ 0.00253203
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

Cat Duck (CUCK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Cat Duck (CUCK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CUCK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CUCK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CUCK tokena, istražite CUCK cijenu tokena uživo!

CUCK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CUCK? Naša CUCK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.