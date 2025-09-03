Cat Duck (CUCK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00253203$ 0.00253203 $ 0.00253203 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.22% Promjena cijene (7D) +0.38% Promjena cijene (7D) +0.38%

Cat Duck (CUCK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CUCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUCK je $ 0.00253203, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUCK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.22% u posljednjih 24 sata i +0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cat Duck (CUCK)

Tržišna kapitalizacija $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K Količina u optjecaju 999.29M 999.29M 999.29M Ukupna količina 999,294,663.732023 999,294,663.732023 999,294,663.732023

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cat Duck je $ 12.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUCK je 999.29M, s ukupnom količinom od 999294663.732023. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.01K.