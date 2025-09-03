Više o CUCK

Cat Duck (CUCK)

1 CUCK u USD cijena uživo:

--
----
-2.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Cat Duck (CUCK)
Cat Duck (CUCK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00253203
$ 0.00253203$ 0.00253203

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.22%

+0.38%

+0.38%

Cat Duck (CUCK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CUCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUCK je $ 0.00253203, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUCK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.22% u posljednjih 24 sata i +0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cat Duck (CUCK)

$ 12.01K
$ 12.01K$ 12.01K

--
----

$ 12.01K
$ 12.01K$ 12.01K

999.29M
999.29M 999.29M

999,294,663.732023
999,294,663.732023 999,294,663.732023

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cat Duck je $ 12.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUCK je 999.29M, s ukupnom količinom od 999294663.732023. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.01K.

Cat Duck (CUCK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cat Duck u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cat Duck u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cat Duck u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cat Duck u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.22%
30 dana$ 0+21.52%
60 dana$ 0+16.44%
90 dana$ 0--

Što je Cat Duck (CUCK)

Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Cat Duck (CUCK)

Službena web-stranica

Cat Duck Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cat Duck (CUCK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cat Duck (CUCK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cat Duck.

Provjerite Cat Duck predviđanje cijene sada!

CUCK u lokalnim valutama

Cat Duck (CUCK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cat Duck (CUCK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CUCK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cat Duck (CUCK)

Koliko Cat Duck (CUCK) vrijedi danas?
Cijena CUCK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CUCK u USD?
Trenutačna cijena CUCK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cat Duck?
Tržišna kapitalizacija za CUCK je $ 12.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CUCK?
Količina u optjecaju za CUCK je 999.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CUCK?
CUCK je postigao ATH cijenu od 0.00253203 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CUCK?
CUCK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CUCK?
24-satni obujam trgovanja za CUCK je -- USD.
Hoće li CUCK još narasti ove godine?
CUCK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CUCK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

