Castle Of Blackwater (COBE) Informacije Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics. Službena web stranica: https://castleofblackwater.com/ Bijela knjiga: https://docs.castleofblackwater.com/ Kupi COBE odmah!

Castle Of Blackwater (COBE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Castle Of Blackwater (COBE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 92.69K $ 92.69K $ 92.69K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Povijesni maksimum: $ 0.78505 $ 0.78505 $ 0.78505 Povijesni minimum: $ 0.00797953 $ 0.00797953 $ 0.00797953 Trenutna cijena: $ 0.01247479 $ 0.01247479 $ 0.01247479 Saznajte više o cijeni Castle Of Blackwater (COBE)

Castle Of Blackwater (COBE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Castle Of Blackwater (COBE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COBE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COBE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COBE tokena, istražite COBE cijenu tokena uživo!

