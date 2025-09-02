Castle Of Blackwater (COBE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01072923 24-satna najniža cijena $ 0.01308309 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01072923 24-satna najviša cijena $ 0.01308309 Najviša cijena ikada $ 0.78505 Najniža cijena $ 0.00797953 Promjena cijene (1H) -1.63% Promjena cijene (1D) -0.08% Promjena cijene (7D) -4.16%

Castle Of Blackwater (COBE) cijena u stvarnom vremenu je $0.01101964. Tijekom protekla 24 sata, COBEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01072923 i najviše cijene $ 0.01308309, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COBE je $ 0.78505, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00797953.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COBE se promijenio za -1.63% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -4.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Castle Of Blackwater (COBE)

Tržišna kapitalizacija $ 82.96K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.11M Količina u optjecaju 7.47M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Castle Of Blackwater je $ 82.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COBE je 7.47M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.11M.