CastDex Cijena danas

Trenutačna cijena CastDex (CASTDEX) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CASTDEX u USD je -- po CASTDEX.

CastDex trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 29,934, s količinom u optjecaju od 70.00B CASTDEX. Tijekom posljednja 24 sata, CASTDEX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CASTDEX se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CastDex (CASTDEX)

Tržišna kapitalizacija $ 29.93K$ 29.93K $ 29.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.76K$ 42.76K $ 42.76K Količina u optjecaju 70.00B 70.00B 70.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

