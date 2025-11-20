CashBunny Cijena (BUNNY)
Trenutačna cijena CashBunny (BUNNY) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BUNNY u USD je -- po BUNNY.
CashBunny trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 101,450, s količinom u optjecaju od 1.50B BUNNY. Tijekom posljednja 24 sata, BUNNY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.
U kratkoročnim performansama, BUNNY se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.
Trenutačna tržišna kapitalizacija CashBunny je $ 101.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUNNY je 1.50B, s ukupnom količinom od 1618480902.670985. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.81K.
--
--
0.00%
0.00%
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CashBunny u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CashBunny u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CashBunny u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CashBunny u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|-24.36%
|60 dana
|$ 0
|--
|90 dana
|$ 0
|--
U 2040. godini, cijena CashBunny mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-19 17:17:31
|Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
|11-19 12:49:00
|Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
