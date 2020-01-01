CASH (CASH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CASH (CASH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CASH (CASH) Informacije $Cash is a memecoin from the Aptos chain with utility designed for degen traders. Building on the tradition of the founding fathers of the US, we believe in preserving freedom and free market principles, with free and fair distribution, driven by the community and not just as a memecoin, as it has useful features ,$Cash is a different memecoin far from current animals or personalities, whose goal is to unite the community and grow the Aptos chain Službena web stranica: https://www.cash.markets/ Kupi CASH odmah!

CASH (CASH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CASH (CASH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 119.53K $ 119.53K $ 119.53K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 794.58M $ 794.58M $ 794.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 150.43K $ 150.43K $ 150.43K Povijesni maksimum: $ 0.00135237 $ 0.00135237 $ 0.00135237 Povijesni minimum: $ 0.00005401 $ 0.00005401 $ 0.00005401 Trenutna cijena: $ 0.0001504 $ 0.0001504 $ 0.0001504 Saznajte više o cijeni CASH (CASH)

CASH (CASH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CASH (CASH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CASH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CASH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CASH tokena, istražite CASH cijenu tokena uživo!

CASH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CASH? Naša CASH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CASH predviđanje cijene tokena odmah!

