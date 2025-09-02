CASH (CASH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00135237$ 0.00135237 $ 0.00135237 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.38% Promjena cijene (1D) -0.68% Promjena cijene (7D) +0.69% Promjena cijene (7D) +0.69%

CASH (CASH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CASHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CASH je $ 0.00135237, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CASH se promijenio za +2.38% u posljednjih sat vremena, -0.68% u posljednjih 24 sata i +0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CASH (CASH)

Tržišna kapitalizacija $ 122.69K$ 122.69K $ 122.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 154.41K$ 154.41K $ 154.41K Količina u optjecaju 794.58M 794.58M 794.58M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CASH je $ 122.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CASH je 794.58M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.41K.