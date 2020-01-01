Carry (CRE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Carry (CRE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Carry (CRE) Informacije "Carry Protocol is a blockchain project that compensates consumers for sharing their data and receiving ads. Carry compensates individual consumers for 1. sharing their offline purchase data to build the most comprehensive offline purchase database, and 2. receiving ads from advertisers that use the Carry database to send targeted ads. Carry empowers consumers by giving them back the full control of their data and its monetization, and enables businesses to send targeted ads to the right consumers using the shared data. " Službena web stranica: https://carryprotocol.io/ Bijela knjiga: https://carryprotocol.io/static/docs/Carry_protocol-white_paper%28ENG%29.pdf?cachebust=c6244b2a9aa1596623e53db3e1a83ca2 Kupi CRE odmah!

Carry (CRE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Carry (CRE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Povijesni maksimum: $ 0.084369 $ 0.084369 $ 0.084369 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00018009 $ 0.00018009 $ 0.00018009 Saznajte više o cijeni Carry (CRE)

Carry (CRE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Carry (CRE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRE tokena, istražite CRE cijenu tokena uživo!

